OH_Timmendorfer Strand / Parfümdiebe liefen der Polizei in die Arme

02. Juli 2018, 16:13 Uhr

Lübeck (ots) - Einen wahrhaft guten Riecher bewiesen zwei

Polizisten am Sonntag (01.07.2018) in Timmendorfer Strand, nachdem

sie um 15.45 Uhr von einem Parfümerieartikel-Diebstahl Kenntnis

erhalten hatten.



Der Polizeifunk lieferte eine detaillierte Personenbeschreibung

des flüchtigen Täterpärchens. Die Beamten begannen daher, auf ihrer

Streife durch den Ort nach den Dieben Ausschau zu halten und ließen

dabei auch die Möglichkeit nicht außer Acht, dass sich die Gesuchten

mit der Bahn auf den Heimweg machen könnten.



Die Polizisten sollten Recht behalten: um 16.13 Uhr entdeckten sie

die flüchtigen Diebe auf der zum Bahnhof führenden Bahnhofstraße. Sie

fuhren mit dem zivilen Funkwagen zunächst an den Tätern vorbei,

stiegen aus und mussten nur noch warten, bis das Pärchen ihnen in die

Arme lief.



Den Versuch des männlichen Täters, sich der Festnahme durch Flucht

zu entziehen, konnte einer der Beamten durch entschlossenes Handeln

schnell beenden. Die weibliche Person, die aufgrund der polizeilichen

Maßnahme zügig das Weite suchen wollte, konnte von dem zweiten

Beamten mit wenigen schnellen Schritten eingeholt und am Arm

ergriffen werden.



Bei der Personalienfeststellung auf der Wache der Polizeistation

Timmendorfer Strand unternahm der männliche Täter letztlich noch den

Versuch, sich mit der Nennung einer falschen Identität vor der

Strafverfolgung zu schützen.



Mit den der Polizei zur Verfügung stehenden Möglichkeiten stellte

sich jedoch bald heraus, wer der Festgenommene tatsächlich war.



Vonseiten der Polizei in Timmendorfer Strand wurden gegen den

31-jährigen Mann und seine 33-jährige Begleiterin strafrechtliche

Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Das duftende

Diebesgut mussten die Täter bei der Polizei belassen.









