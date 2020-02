OH_Timmendorfer Strand / Niendorf / Gefährdung des Straßenverkehrs

Avatar_shz von shz.de

14. Februar 2020, 19:13 Uhr

Lübeck (ots) - Nur durch eine Vollbremsung konnte eine Funkwagenbesatzung der

Polizeistation Ratekau am Donnerstagabend, 13.02.2020, um 22.35 Uhr einen

Zusammenstoß mit einem auf ihrer Fahrspur entgegenkommenden Pkw verhindern.



Nach diesem Beinahe-Zusammenstoß im Bereich des Paduaweges versuchte der

Fahrzeugführer des Skoda Octavia, sich der fälligen polizeilichen Kontrolle

durch Flucht mit hoher Geschwindigkeit zu entziehen. Der Fahrzeugführer konnte

in der Straße "Am Rethwarder" auf einer Parkfläche gestellt werden: es handelte

sich um einen 41-jährigen Mann aus dem Landkreis Stade in Niedersachsen.



Ein Atemalkoholtest ergab um 22.46 Uhr einen vorläufigen Wert von 1,46 Promille,

der durchgeführte Drogentest verlief positiv auf Kokain und THC, und der

41-jährige führte zudem auch noch Rauschgift bei sich. Die von den Beamten

angeordnete Blutprobenentnahme wurde auf dem Polizeirevier Bad Schwartau

durchgeführt, das Fahrzeug des Beschuldigten verblieb am Ort der Kontrolle.



Vonseiten der Polizeistation Ratekau wurden strafrechtliche Ermittlungsverfahren

wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.



