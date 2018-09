OH-Timmendorfer Strand- B 76-Bäderrandstraße-Höppnerweg / 4 Verletzte bei Unfall

von shz.de

24. September 2018, 11:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am gestrigen Sonntag (24.09.) kam es im Bereich der

B 76, Einmündung Höppnerweg zu einem Unfall. Zwei Fahrer und deren

Beifahrerinnen wurden verletzt und in Krankenhäuser gefahren. Der

Notarzt wurde mit dem Hubschrauber Christoph 12 eingeflogen.



Gegen 15.10 Uhr fuhr ein 77-jähriger Lübecker mit seinem VW Touran

auf der Bundesstraße 76 in Richtung Travemünde. Auf Höhe des

Höppnerweges wollte er nach links abbiegen und übersah offenbar den

entgegenkommenden grauen Ford B-Max.



Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.



Der Touranfahrer und seine 78-jährige Beifahrerin wurden nach der

Erstversorgung mit schweren Verletzungen, insbesondere im

Rückenbereich, nach Lübeck in Krankenhäuser gefahren. Der 63-jährige

Fordfahrer und seine Beifahrerin aus dem Kreis Wesel waren leicht

verletzt und wurden nach Neustadt ins Krankenhaus gefahren.



Beide Fahrzeuge stellen einen wirtschaftlichen Totalschaden dar

und mussten abgeschleppt werden.



Neben der Unfallaufnahme waren weitere Polizisten zur

Verkehrsregelung eingesetzt. Der Notarzt wurde mit Christoph 12

eingeflogen.









