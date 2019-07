OH_Timmendorfer Strand / Arbeitsunfall

von shz.de

01. Juli 2019, 16:03 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion

Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck



Auf einer Baustelle in Timmendorfer Strand kam es am heutigen

Montag (01.07.2019) um 11.54 Uhr zu einem Betriebsunfall, bei dem ein

Arbeiter lebensgefährlich verletzt wurde.



Der Unfall ereignete sich auf einer Baustelle in der Strandallee.

Dort waren Mitarbeiter einer Fachfirma damit beschäftigt,

Holzrahmenbauwände aufzustellen.



Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde eine dieser Wände durch

eine Windboe erfasst und umgekippt. Sie stürzte auf einen 54-jährigen

Zimmermann und klemmte diesen zwischen der Wand und einem Holzbalken

ein. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungswagen

in eine Lübecker Klinik transportiert.



Nachfragen zum Sachverhalt werden von der Pressestelle der

Polizeidirektion Lübeck beantwortet.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell