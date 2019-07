OH_Techau / Zusammenstoß von Pkw und Sattelzugmaschine - Folgemeldung

von shz.de

25. Juli 2019, 12:53 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion

Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck



Auf der Landesstraße 309 kam es am Mittwochnachmittag (23.07.2019)

in Höhe Techau zum Zusammenstoß eines Pkw Ford Kuga mit einer

Sattelzugmaschine Scania.



Am heutigen Tage (25.07.2019) wurde bekannt, dass die 56-jährige

Fahrerin des Pkw Ford Kuga aus Lübeck im Krankenhaus verstorben ist.



