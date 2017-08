OH-Süsel / Werkstattbrand bei Süsel - eine Person leicht verletzt

Lübeck (ots) - Am Freitagvormittag (11. August 2017) gerieten in

der Gamaler Siedlung bei Süsel ein Fahrzeug und eine Werkstatt in

Brand. Ein Mann wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein

Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Eutin ermittelt wegen des

Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.



Um 10:35 Uhr wurde die Polizei über ein Feuer in der Siedlung

Gamal bei Süsel in Kenntnis gesetzt. Die alarmierten Beamten stellten

daraufhin vor Ort einen brennenden Kleinwagen und ein in Brand

geratenes Werkstattgebäude fest. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr

übernahmen die Brandbekämpfung.



Ersten Ermittlungen zufolge führte ein 35-jähriger Mann in seinem

Werkstattgebäude Schweißarbeiten an einem Kleinwagen durch. Dabei

gerieten der PKW und Teile der hölzernen Zwischendecke der Werkstatt

in Brand. Die ersten Löschversuche des Ostholsteiners schlugen fehl.

Daraufhin wurde das Fahrzeug mit einem Radlader aus der Werkstatt

herausgezogen, sodass ein größerer Gebäudeschaden und ein Ausbreiten

des Feuers verhindert werden konnten. Der 35-Jährige wurde

anschließend mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein

umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens an dem PKW und dem betroffenen Gebäude steht noch nicht

fest.



Beamte der Eutiner Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen

des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.









Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 11.Aug.2017 | 16:03 Uhr