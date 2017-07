OH_Süsel/Gömnitz / Brand einer Scheune - Feuer gelöscht !

Lübeck (ots) - Am Freitagvormittag (14.07.2017) brannte eine

Gerätescheune in Gömnitz. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand

ein erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Eutin hat die

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Gegen 11:20 Uhr wurde der Polizei eine brennende Scheune in

Gömnitz gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen beobachtete ein Nachbar

eine Rauchentwicklung an der Scheune und alarmierte die Feuerwehr. In

der Scheune befinden sich diverse Fahrzeuge und Geräte, auf dem Dach

der Scheune eine Photovoltaikanlage. Die eingesetzten Feuerwehren

konnten den Brand zügig löschen.



Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Für

weitere Ermittlungen wurde der Brandort durch Beamte der

Kriminalpolizei Eutin beschlagnahmt. Die genaue Brandursache steht

noch nicht fest. Vanessa von Hahn









