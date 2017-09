OH-Süsel-Bundesstraße 76 / Unfall- ein Fahrer tödlich verletzt

Lübeck (ots) - Am heutigen Mittwoch (13.09.) kam es in der

Mittagszeit im Bereich Süsel zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein

52-jähriger erlitt tödliche Verletzungen; ein weiterer Beteiligter

wurde schwer verletzt nach Lübeck ins Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr, Rettungshubschrauber und Polizei waren im Einsatz. Die

Bundesstraße wurde voll gesperrt.



Nach ersten polizeilichen Ermittlung hat gegen 13.00 Uhr ein

46-jähriger Lübecker mit seinem Daimler Benz auf der Bundesstraße 76

auf der Fahrt in Richtung Autobahn im Bereich der Abfahrt Süsel ein

Lkw überholt und dabei offensichtlich den entgegenkommenden Seat

Ibiza aus Niedersachen übersehen. Die Fahrzeuge stießen frontal

ineinander.



Der 52-jährige Fahrer des Seat verstarb noch an der Unfallstelle.



Beide Fahrzeuge stellen jeweils einen wirtschaftlichen

Totalschaden dar, der Sachschaden wird auf mindestens 70.000 Euro

geschätzt.



Die Bundesstraße 76 musste voll gesperrt werden. Die Sperrung

dauert zurzeit noch an (15.00 Uhr), da die Straßenreinigung nicht

abgeschlossen ist.



Die polizeilichen Ermittlungen werden von den Beamten der

Polizeistation Süsel geführt.









