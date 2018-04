OH - Süsel-B76 / Betrunkene Autofahrerin stößt in Baustelle mit Schaufelbagger zusammen

von shz.de

20. April 2018, 15:33 Uhr

Lübeck (ots) - In der Nacht zum Freitag (20.04.2018) kam es kurz

nach Mitternacht auf der Bundesstraße 76 im Bereich

Kuhlbusch/Middelborg zu einem Unfall im abgesperrten Bereich einer

Baustelle. Eine 65-jährige Ostholsteinerin fuhr mit ihrem PKW frontal

in einen Schaufelbagger.



Gegen 00:10 Uhr wurden Beamte der Polizeistation Bad Malente an

den Einsatzort auf der Bundesstraße 76 entsandt. Auf Höhe Kuhlbusch

finden derzeit Baumaßnahmen statt und die Fahrbahn ist für beide

Richtungen durch Baken und Nissenleuchten sowie Verkehrszeichen für

den Verkehr gesperrt. Die 65-jährige Frau aus dem Kreis Ostholstein

fuhr dennoch mit ihrem silbernen Ford Fiesta in den Baustellenbereich

ein und erkannte vermutlich zu spät einen mitten auf der Fahrbahn

abgestellten Schaufelbagger. Sie fuhr nahezu frontal in den Bagger

hinein, wodurch ihre linke Fahrzeugfront bis zur Windschutzscheibe

eingedrückt wurde.



Bei der allein im Fahrzeug befindlichen Frau wurde

Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest konnte vor Ort

nicht durchgeführt werden. Aufgrund leichter Verletzungen wurde sie

in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht, wo anschließend eine

Blutprobe entnommen wurde. Die Fahrzeugführerin muss sich nun wegen

des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung verantworten, ihr

Führerschein wurde sichergestellt. Das Fahrzeug war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden.









