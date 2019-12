OH-Stockelsdorf/Segeberger Straße/ Feuer in Seniorenpflegeheim

Avatar_shz von shz.de

23. Dezember 2019, 11:53 Uhr

Lübeck (ots) - In der Nacht zu Montag (23.12.) kam es im Senioren- und

Therapiezentrum Eichenhof zu einem Brand mit Gebäudeschaden. Neben der Polizei

war auch die Feuerwehr mit mehreren umliegenden Wehren im Einsatz. Die

Brandursache steht noch nicht fest.



Gegen 2 Uhr in der heutigen Nacht wurde die diensthabende Pflegekraft der

Senioreneinrichtung durch einen Feueralarm auf einen Brand aufmerksam. Sie

stellte fest, dass aus dem Aufenthaltsraum Flammen bis auf den Flur schlugen.

Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert. Im Aufenthaltsraum brannten ein Sessel,

ein Stuhl und die dahinterliegende Tapete sowie eine Holzpaneele. Die

demenzkranken Bewohner aus den umliegenden Zimmern konnten mit Hilfe der Polizei

evakuiert und in Sicherheit gebracht werden. Die restlichen Bewohner beließ man

vorerst in ihren Zimmern, da das Gebäude durch Rauchschutztüren zu den anderen

Fluren gesichert ist. Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich löschen. Die

evakuierten Bewohner kehrten im Anschluss zurück auf ihre Zimmer. Ein Bewohner

wurde beim Evakuieren leicht verletzt.



Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden und der betroffene

Raum wurde zu weiteren Untersuchungen beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei Lübeck

hat die Ermittlungen aufgenommen.



Die Höhe des Gebäudeschadens ist noch nicht bekannt.



