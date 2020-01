OH-Stockelsdorf-Rensefelder Weg / Fahrradkontrolle vor der Gemeinschaftsschule

Avatar_shz von shz.de

23. Januar 2020, 13:52 Uhr

Lübeck (ots) - Am heutigen Donnerstagmorgen (23.01.2020) führten Beamte der

Polizeistation Stockelsdorf eine Fahrradkontrolle vor der

Gerhard-Hilgendorf-Schule im Rensefelder Weg durch. Dabei wurden in der Zeit

zwischen 8.00 Uhr und 11.00 Uhr etwa 100 Fahrräder überprüft.



Der Großteil der kontrollierten Fahrräder war in einem sehr guten und

insbesondere verkehrssichern Zustand. Lediglich sechs Fahrräder mussten auf

Grund nicht funktionstüchtiger Beleuchtung bzw. defekter Bremsen beanstandet

werden.



