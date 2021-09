OH-Stockelsdorf-Krokusweg-Calvenstraße/ 10-Jährige wird auf dem Schulweg sexuell belästigt

Avatar_shz von shz.de

29. September 2021, 14:31 Uhr

Lübeck (ots) -

Am heutigen Mittwochmorgen (29.09.) wurde ein Mädchen aus Stockelsdorf auf dem Schulweg zum Rensefelder Weg im Krokusweg/Calvenstraße von einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Die Kriminalpolizei in Bad Schwartau sucht den Täter. Das 10-jährige Kind war alleine auf dem Weg zur Schule, als sie im Krokusweg zwischen 07:30 Uhr und 08:00 Uhr von einem Mann von hinten umklammert und sexuell belästigt wurde. Das Mädchen konnte sich laut schreiend losreißen und in Richtung Schule flüchten. Der Täter flüchtet zu Fuß in Richtung Calvenstraße. Durch die Schulleitung wurde die Polizei verständigt. Die Sofortfahndung verlief ohne Erfolg. Der Mann soll ca. 40-50 Jahre alt sein und schwarze-braune Haare haben, die über die Ohren gingen. Er hatte einen Schnauzbart und trug zur Tatzeit eine dunkle Hose und Jacke sowie ein weißes Shirt. Das Mädchen beschreibt ihn allgemein als südländischen Typus. Die Kriminalpolizeistelle in Bad Schwartau ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0451-220750 oder per Mail an badschwartau.kpst@polizei.landsh.de .

