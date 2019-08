OH-Stockelsdorf / Kind von älteren Mann angesprochen -Mitschnacker?

von shz.de

Lübeck (ots) - Am gestrigen Donnerstag (22.08) ist im Bereich

Stockelsdorf ein Mädchen auf dem Weg von der Schule nach Hause von

einem älteren Mann aus dem Auto heraus angesprochen worden.



Im Bereich der Schillerstraße saß in einem goldfarbenen Fahrzeug,

vermutlich ein Opel, ein Mann im Alter von 40-60 Jahren. Er hatte

eine Glatze und trug eine schwarze Sonnenbrille. Durch die

heruntergedrehte Seitenscheibe sprach er das Mädchen an und wollte

sie in das Fahrzeug locken, um ihr einen schönen Ort zu zeigen.



Das Kind reagierte richtig und lief umgehend nach Hause ohne mit

dem Mann zu sprechen.



Am Nachmittag wurde der Vorfall gemeinsam mit der Mutter bei der

Polizei in Stockelsdorf angezeigt. Hinweise erbittet die

Polizeistation Stockelsdorf unter der Rufnummer 0451-498560.



Seitens der Polizei empfehlen wir, dass Eltern immer wieder ihre

Kinder zu diesem Thema sensibilisieren und Verhaltensregeln

besprechen.









