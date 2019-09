OH_Stockelsdorf_Curau / Schwer verletzter Kradfahrer bei Verkehrsunfall

Avatar_shz von shz.de

19. September 2019, 11:03 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medien-Information der

Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck



Am frühen Mittwochnachmittag (18.09.2019) kam es auf der

Landesstraße 184 zum Zusammenstoß eines Leichtkraftrades mit einem

Daimler-Benz Sprinter. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt.



Der 35-jährige Fahrer des in Lübeck zugelassenen Transporters

befuhr die L184 in Richtung Curau. Ihm entgegen kam ein 80-jähriger

Kradfahrer aus Ostholstein mit seinem Suzuki Leichtkraftrad.



Im Bereich eines Parkplatzes bei Curau beabsichtigte der Fahrer

des Transporters, nach links auf diesen Parkplatz abzubiegen. Dabei

übersah er das entgegen kommende Zweirad.



Es kam um 13.47 Uhr zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem

der Kradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Der Mann wurde mit

einem Rettungswagen in eine Lübecker Klinik gebracht. Der 35-jährige

wurde leicht verletzt.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde zur Ermittlung

von Unfallursache und Unfallhergang ein Sachverständiger zum

Unfallort entsandt.



Zum Zwecke der Unfallaufnahme wurde die L184 bis circa 14.20 Uhr

vollständig gesperrt und danach einseitig an der Unfallstelle

vorbeigeleitet.



Die Verkehrsunfallermittlungen werden bei der Polizeistation

Stockelsdorf geführt.









