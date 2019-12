OH_Stockelsdorf / Brände in einem Seniorenwohnheim

Avatar_shz von shz.de

27. Dezember 2019, 14:53 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion Lübeck und der

Staatsanwaltschaft Lübeck



In einer Seniorenwohnanlage in der Segeberger Straße in Stockelsdorf kam es auf

einer Station für demenzkranke Bewohner an drei aufeinander folgenden Tagen zu

Bränden.



Im ersten Fall wurde der Polizei das Feuer am Montag, 23.12.2019, um 02.05 Uhr

gemeldet. In einem Aufenthaltsraum hatten ein Sessel, ein Stuhl und die

dahinterliegende Holz-Wandvertäfelung Feuer gefangen. Die Bewohner aus den

umliegenden Zimmern konnten durch die Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht

werden, der Brand konnte durch die Feuerwehr erfolgreich gelöscht werden.



Am 24.12. brannte gegen 23.30 Uhr in einem Bewohnerzimmer der Einrichtung ein

Tisch. Der 80-jährige Bewohner wurde mit einer Rauchgasintoxikation in ein

Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen. Erneut mussten Bewohner der

Einrichtung evakuiert werden, konnten aber nach Beendigung der Löscharbeiten und

nach Durchlüftung der Räumlichkeiten wieder in ihre Zimmer zurück.



Am 25.12. kam es um 03.55 Uhr zu einer weiteren Alarmierung aus der Wohnanlage.

In diesem Fall brannte ein Schrank in einem Vorraum zu zwei Bewohnerzimmern. Um

04.13 Uhr wurde "Feuer gelöscht" gemeldet, es wurde niemand verletzt.



Die Ermittlungen zur Brandursache werden bei der Kriminalpolizeistelle Bad

Schwartau geführt und dauern an. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge können

technische Defekte als Brandursachen ausgeschlossen werden.



Auch wenn keine Hinweise auf eine Brandlegung durch Externe vorhanden sind, wird

die Einrichtung bis auf Weiteres durch Wachpersonal geschützt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/4478980

OTS: Polizeidirektion Lübeck



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell