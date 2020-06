OH-Sierksdorf / Nagel im Brötchen als „Köder“ gefunden - Polizei sucht Zeugen

Avatar_shz von shz.de

25. Juni 2020, 12:13 Uhr

Lübeck (ots) - Ein Hausmeister der Panoramic Wohnanlage in Sierksdorf entdeckte am (22. Juni) gegen 08:00 Uhr bei seinem Rundgang an einem Fußweg ein Brötchen, welches mit einem Nagel bespickt war.



Der Ostholsteiner zeigte den Polizeibeamten des Polizeireviers Neustadt den Fußweg, wo er das Brötchen mit dem darin befindlichen Nagel gefunden hatte. Bei dem Nagel handelte es sich um einen 4 cm langen sogenannten Pappnagel. Der Nagelkopf befand sich auf der Oberseite, die Spitze ragte leicht aus dem Boden des Brötchens heraus.



Der Fußweg ist ein beliebter Weg der Hundehalter, um ihre Hunde auszuführen. Wahrscheinlich störte sich jemand über die Hinterlassenschaften der Hunde und hat diesen "Köder" ausgelegt. Eine andere Ursache wird nach derzeitigem Erkenntnisstand ausgeschlossen. In der näheren Umgebung sind keine weiteren "Nagelbrötchen" gefunden worden. Bisher ist offenbar noch kein Hund zu Schaden gekommen.



Die Beamten des Polizeireviers Neustadt leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein.



Die Polizei ruft Hundebesitzer im beschriebenen Bereich zu besonderer Vorsicht auf und bittet Zeugen oder etwaige Betroffene sich per E-Mail neustadt.pr@polizei.landsh.de oder unter 04561-6150 zu melden.



