OH- Sereetz / Lauter Motor erschrickt Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

erstellt am 10.Jan.2018 | 16:33 Uhr

Lübeck (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Sereetz ist am späten

Dienstagnachmittag (09.01.2018) eine junge Fahrradfahrerin verletzt

worden. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.



Gegen 17.10 Uhr befuhr eine 16-Jährige mit ihrem orangenen

Moutainbike die Schwartauer Straße in Sereetz. Kurz vor der

Eisenbahnbrücke in Richtung Bad Schwartau ließ ein entgegenkommendes

Fahrzeug den Motor so lautstark aufheulen, dass die jugendliche

Ostholsteinerin erschrak und stürzte. Dabei zog sie sich leichte

Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus weiter untersucht wurden.

Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um die

Verletzte zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich bei

dem PKW um einen flaches, sportwagenähnliches Fahrzeug gehandelt

haben.



Die Polizei in Ratekau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts

der fahrlässigen Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht

aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die am späten

Dienstagnachmittag den Unfall beobachtet haben und Angaben zum

flüchtigen Fahrzeug machen können. Sachdienliche Hinweise nehmen die

Beamten unter der Telefonnummer 04504/70888810 entgegen.









Rückfragen bitte an:



Christian Haase - Pressesprecher

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell