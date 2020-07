OH-Sereetz-Hamburger Straße / Autoreifen beschädigt- Hinweise erbeten

Avatar_shz von shz.de

15. Juli 2020, 15:23 Uhr

Lübeck (ots) - In den Abendstunden und der Nacht von Dienstag (14.07.) auf den heutigen Mittwoch wurden in der Hamburger Straße insgesamt sechs Pkw beschädigt. An den Fahrzeugen wurden teilweise mehrere Reifen durch Zerstechen zerstört. In einem Fall war der Lack zerkratzt.



Die sechs Wagen standen im Bereich der Hamburger Straße 33 hintereinander und ordnungsgemäß am Fahrbahnrad geparkt. Der Gesamtschaden dürfte über 3000 Euro liegen.



Die Polizeistation in Ratekau hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist es denkbar, dass der Täter beobachtet wurde. Wer Hinweise zu diesem Sachverhalt geben kann, wird gebeten sich telefonisch unter der Rufnummer 04504-70888810 oder per Mail Ratekau.PSt@polizei.landsh.de an die Beamten zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck Pressestelle Stefan Muhtz Telefon: 0451-131-2015 Fax: 0451-131-2019 E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/43738/4653207 OTS: Polizeidirektion Lübeck



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell