OH-Schönwalde am Bungsberg-Waldgebiet Buchholz / Unerlaubte Abfallentsorgung im Wald - Polizei sucht Zeugen

Avatar_shz von shz.de

05. Mai 2020, 09:43 Uhr

Lübeck (ots) - Am Montag (04.05.2020) wurde im Bereich des Waldgebietes "Buchholz" zwischen der L178 und der L216 eine illegale Entsorgung von Abfall gemeldet. Die eingesetzten Beamten konnten im sogenannten Herrenweg des Waldes unzählige zerbrochene Glasscheiben, Gartenabfälle und Plastikfolien vorfinden. Der Unrat wurde von den Hinweisgebern bereits am Sonntag (03.05.2020) entdeckt.



Die Polizeistation Schönwalde ermittelt nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz und hofft auf Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 04528-510 oder per E-Mail an Schoenwalde.Pst@polizei.landsh.de erbeten.



