OH-Schönwalde a. B.-Milchstraße / Fahrer missachtet Fußgängerampel

03. April 2018, 14:03 Uhr

Lübeck (ots) - Am Mittwoch (28.03.) wollte ein Fußgänger bei

"grün" die Fußgängerampel in Schönwalde überqueren. Eine Autofahrerin

übersah offenbar das für sie leuchtende Rotlicht und fuhr an dem

rückweichenden Fußgänger vorbei.



Gegen 09:00 wollte ein 56-jähriger mit seinem weißen Labrador die

Milchstraße überqueren und wartete an der dortigen Bedarfsampel. Als

für ihn "Grünlicht" geschaltet wurde, ging der Mann los. Allerdings

fuhr ein VW Golf in Richtung Bergfeld ohne anzuhalten und trotz

"Rotlicht" an dem zurückweichenden Fußgänger vorbei. Nicht einmal die

Geschwindigkeit wurde reduziert. Am Lenker des VW Golf mit

Ostholsteiner Kennzeichen saß offenbar eine Frau im Alter von 50-60

Jahre. Sie hatte helle Haare. In die andere Richtung fuhr ein Mann,

welcher offenbar den Vorfall gesehen hatte, denn er schüttelt den

Kopf, welches als Unverständnis für die Situation gedeutet wird.



Die Polizei in Schönwalde ermittelt hinsichtlich eines

gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und einer Rotlichtfahrt.

Hierzu werden Zeugen des Vorfalles, insbesondere der männliche

Fahrer, gesucht. Diese mögen sich bitte unter der Rufnummer 04528-510

melden.









