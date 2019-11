OH-Scharbeutz / Vermisster Hans-Heinrich S. aus Scharbeutz wohlbehalten ausgefunden

Avatar_shz von shz.de

23. November 2019, 22:23 Uhr

Lübeck (ots) - Der am heutigen Samstagabend (23.11.) als vermisst gemeldete

Hans-Heinrich S. wurde von Polizeibeamten aus Neustadt/H. an der Promenade in

Haffkrug wohlbehalten aufgefunden.



Wir danken für die Mithilfe.



