OH-Scharbeutz / Vermisster Hans-Heinrich S. aus Scharbeutz- Polizei bitte um Mithilfe

Avatar_shz von shz.de

23. November 2019, 22:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am heutigen Samstagabend (23.11.) meldet gegen 19:00 Uhr die

Ehefrau den 72-jährigen Hans-Heinrich S. bei der Polizei als vermisst. Ihr Mann

war gegen 14:00 Uhr mit seinem Fahrrad losgefahren und kehrte nicht zurück.



Es wird vermutet, dass er mit seinem schwarzem Citybike von Scharbeutz in

Richtung Niendorf/Ostsee gefahren sein könnte.



Herr S. ist ca. 175 cm groß, wiegt 70 kg und hat graue, schüttere Haare. Sein

Gang ist leicht humpelnd. Er soll eine beige Hose, braune Schuhe, eine graue

Steppjacke und ein schwarzes Käppi tragen.



Herr S. ist stark dement, möglicherweise kann er gegenüber Fremden seinen

eigenen Namen nicht nennen.



Hinweise zum Aufenthalt erbittet der Kriminaldauerdienst in Lübeck unter der

Rufnummer 0451-4604 oder jede andere Polizeidienststelle. Ein Foto liegt zurzeit

nicht vor.



Wir bitten insbesondere um Verbreitung im Radio - vielen Dank



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0171-2901111 (Sa., 23.11.2019, bis 23:00 Uhr)

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/4448439

OTS: Polizeidirektion Lübeck



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell