OH_Scharbeutz / Vermeintlicher Gasgeruch aus dem Keller

30. Oktober 2019, 11:33 Uhr

Lübeck (ots) - Um 19.30 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst am Dienstagabend

(29.10.2019)in die Scharbeutzer Seestraße entsandt, weil dort aus

dem Keller eines Einfamilienhauses Gasgeruch wahrgenommen worden war.



Die Bewohnerin des Hauses klagte über Hustenreiz und Schwindel. Sie

vermutete,dass aus dort abgestellten Gasflaschen Gas entweichen würde.



Durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurde das gesamte Gebäudeohne

Erfolg auf giftige Stoffe und etwaige Gasleckagen abgesucht.



In einem Heizungsraum konnten jedoch abgestellte Farbbehälter vorgefunden

werden, vondenen der von der Frau wahrgenommene Geruch vermutlich entstammte.



Für den Transport der Dame in ein Krankenhaus wurde nach Erstversorgung durch

den Rettungsdienst keine Veranlassung gesehen. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude

wieder freigegeben hatte, konnten die Bewohner gegen 20.00 Uhrschließlich in

das Haus zurückkehren







