OH_Scharbeutz / Trunkenheitsfahrt mit Kind an Bord

23. August 2018, 11:13 Uhr

Lübeck (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am

Dienstagnachmittag (21.02.2018) gegen 15.15 Uhr auf dem Parkplatz

eines Verbrauchermarktes in Scharbeutz eine Frau, die mit einer

Flasche Korn in der Hand stark schwankend zu einem roten VW Golf

torkelte, einstieg und damit losfuhr. In dem Fahrzeug befand sich

noch ein kleines Mädchen. Daraufhin merkte er sich das Kennzeichen

und informierte über den Notruf sofort die Polizei.



Der VW Golf mit dem Ostholsteiner Kennzeichen konnte durch eine

Funkstreifenbesatzung der Polizeistation Scharbeutz mit geöffneten

Fensterscheiben, unverschlossen und mittig auf dem Parkplatz parkend

an der Wohnanschrift der Halterin angetroffen werden.



Bei der anschließenden Aufsuche der Wohnanschrift kam den

eingesetzten Beamten die alkoholisierte Frau bereits aus dem Garten

entgegen. Es konnte erheblicher Atemalkoholgeruch festgestellt

werden. Des Weiteren stellten die Beamten diverse Schürfwund bei ihr

fest, die vermutlich durch Hinfallen verursacht worden sind. Ein

Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,95 Promille. Bei

der Beschuldigten wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und

auf der Wache der Polizeistation Scharbeutz durchgeführt.



Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde entschieden,

dass die 41-jährige Ostholsteinerin aufgrund ihres Trunkenheitsgrades

und der Tatsache, dass sie sich bei einem zuvor ereigneten Sturz

diverse Schürfwunden zugezogen hatte in eine Klinik verbracht wird.

Das 8-jährige Mädchen wurde der Oma übergeben.



Vonseiten der Polizeistation Scharbeutz wurde ein strafrechtliches

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der

Führerschein wurde beschlagnahmt. Darüber hinaus wurde das Jugendamt

über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.



