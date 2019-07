OH_Ratekau / Unfall mit schwer verletzter Person

von shz.de

25. Juli 2019, 12:53 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion

Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck



Am heutigen Donnerstagmorgen (25.07.2019) wurde der Polizei in

Lübeck gegen 04.50 Uhr von einem Zeugen mitgeteilt, dass es zwischen

Offendorf und Ratekau auf der Kreisstraße 15 zu einem Verkehrsunfall

gekommen war. Der Fahrzeugführer sei noch im Fahrzeug, vermutlich

eingeklemmt.



Die eingesetzte Funkwagenbesatzung der Polizeistation Kücknitz

traf gegen 05.10 Uhr am Unfallort ein. Feuerwehr und Rettungsdienst

waren im Begriff, den eingeklemmten Fahrzeugführer aus dem Pkw zu

befreien.



Der Zeuge / Anrufer stand den Beamten noch für Auskünfte zur

Verfügung. Er berichtete, dass er den Unfall nicht selbst gesehen

habe, sondern erst danach an die Unfallstelle gekommen sei.



Der Auswertung der Spurenlage und den Wahrnehmungen des Zeugen

zufolge war der Fahrzeugführer des Ford Focus aus Richtung Offendorf

kommend in Richtung Ratekau gefahren und im Bereich einer leichten

Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen

einen Baum gefahren.



Der schwerverletzte 59-jährige aus Ostholstein wurde nach

notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Lübecker

Klinik gebracht.



Das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt und steht zunächst auf dem

Betriebshof des Abschleppunternehmers. Die Unfallstelle war gegen

06.15 Uhr wieder geräumt.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell