OH-Puttgarden-Dorfstraße / Folgenschwerer Unfall nach Ausweichmanöver mit Wohnmobil-flüchtiger Wagen gesucht

von shz.de

08. Februar 2019, 13:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am gestrigen Abend (07.02.) kam kurz vor 21:00 Uhr

einer Wohnmobilfahrerin in einer Linkskurve ein Fahrzeug entgegen.

Dieses schnitt offenbar die Kurve in der Dorfstraße in Puttgarden.

Durch ein Ausweichmanöver wollte die 47-jährige Fahrerin einen

Zusammenstoß verhindern. Dabei fuhr ihr Fahrzeug über den Gehweg

gegen eine Mauer. Beim Aufprall lenkte sie in die andere Richtung,

querte die Fahrbahn auf den gegenüberliegenden Geh- und Radweg. Durch

erneutes Gegenlenken durchbrach das Mobil letztendlich die bereits

berührte Mauer auf der anderen Straßenseite und kippte um. Die nahezu

unverletzte Fahrerin konnte sich selber aus dem auf der linken

Fahrzeugseite liegenden Wohnmobil befreien. Der flüchtige,

unfallbeteiligte Wagen fuhr unvermindert weiter in Richtung Norden;

eine Beschreibung gibt es nicht.



An dem Wohnmobil entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, die

Steinmauer wurde auf einer Länge von 7 Metern beschädigt.



Die Polizeistation in Fehmarn ermittelt hinsichtlich einer

Verkehrsunfallflucht und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer

04371-503080.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell