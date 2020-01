OH _ Pönitz / Verkehrsunfall mit Landwirtschaftlicher Zugmaschine

Avatar_shz von shz.de

17. Januar 2020, 14:03 Uhr

Lübeck (ots) - Am Mittwochnachmittag (15.01.2020) kam es gegen 17.15 Uhr in der

Ahrensböker Straße in Pönitz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Traktor mit

Lkw-Anhänger in einen Vorgarten gerollt war.



Der Führer der Landwirtschaftlichen Zugmaschine mit angehängtem Tieflader und

darauf verladenem Teleskoplader befuhr die Ahrensböker Straße in Pönitz in

Richtung Gleschendorf (B432). Den Ausführungen des Fahrzeugführers zufolge

bemerkte dieser zur Unfallzeit, dass die Bremsen der Zugmaschine versagten.

Daraufhin habe der 52-jährige versucht, über den Gehweg auszuweichen. Weil ihm

dort jedoch Fußgänger entgegenkamen, habe er mit dem Gespann in die Vorgärten

ausweichen müssen.



Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Zur Sicherung der umgefahrenen

Straßenbeleuchtung und des beschädigten Stromkastens wurde eine örtliche

Elektrofirma zur Unfallstelle bestellt.



Die Ermittlungen zur Unfallursache werden bei der Polizeistation Scharbeutz

geführt. Zur Feststellung eines eventuellen Defekts an der Bremsanlage wird die

Zugmaschine in den kommenden Tagen von einem Sachverständigen untersucht.



