OH_Oldenburg / Wohnungseinbrecher dem Haftrichter vorgeführt - Folgemeldung

Lübeck (ots) - Ein einschlägig vorbestrafter Wohnungseinbrecher

aus Hamburg, der nach seiner Festnahme in Heiligenhafen zunächst

flüchten konnte und sich später der Polizei gestellt hatte, wurde am

29.06.2017 dem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde gegen

Auflagen ausgesetzt.



Gleichwohl musste der Beschuldigte am frühen Mittwochmorgen

(19.07.2017) durch eine Funkstreife des Polizei- Autobahn- und

Bezirksrevieres (PABR) Scharbeutz in Pönitz um 01.38 Uhr in einem in

Schlangenlinien geführten Pkw Volvo gestoppt werden. Der Beschuldigte

war deutlich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen

vorläufigen Wert von 1,32 Promille. Es wurde die Entnahme einer

Blutprobe angeordnet und gegen 02.00 Uhr auf dem PABR durchgeführt.



Die Schlüssel für den Volvo hatte der 41-jährige zuvor mutmaßlich

entwendet. Im Fahrzeug wurde durch die Polizeikräfte noch weiteres

Diebesgut entdeckt.



Der 41-jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen

dem Zentralen Polizeigewahrsam Lübeck zugeführt. Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte gestern (19.07.2017) mit

einem Antrag auf Wiederinvollzugsetzung des Haftbefehls erneut dem

Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft bei dem

41-jährigen an. Der Mann wurde der Justizvollzugsanstalt Lübeck

zugeführt.









