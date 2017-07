OH_Oldenburg / Spurensicherung an Tatorten überführt Täterinnen

Lübeck (ots) - Zwei Bewohnerinnen eines Seniorenheimes wurden in

Oldenburg von zwei Frauen an der Haustür nach einem Glas Wasser

gefragt. In einem der Fälle gelang es den Täterinnen, unbemerkt in

die Wohnung einzudringen und Wertgegenstände zu entwenden.



Bei der Anzeigenaufnahme durch die Beamten der Polizeistation

Oldenburg waren die unbekannten Täterinnen nicht mehr vor Ort. Den

Polizisten konnten jedoch verschiedene Gegenstände gezeigt bzw.

ausgehändigt werden, auf denen die Täterinnen Fingerabdruckspuren

hinterlassen hatten. Diese Spuren wurden durch die Beamten gesichert

und über das Landeskriminalamt mit dem bundesweit vorhandenen

Datenbestand abgeglichen.



Dadurch konnten die beiden in Oldenburg tätig gewordenen

Täterinnen überführt werden. Es handelte sich um eine 31-jährige und

um eine 25-jährige Frau mit südosteuropäischer Staatsangehörigkeit,

die im Raum Dortmund wohnhaft gemeldet, jedoch überörtlich aktiv

sind.



Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeistelle

Oldenburg geführt.









Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 19.Jul.2017 | 11:03 Uhr