OH_Oldenburg / Schreck für die Eltern: fünfjähriger Sohn verschwunden

08. Juli 2019, 14:33 Uhr

Lübeck (ots) - Abenteuerlust, Freiheitsdrang und Neugierde schien

der Antrieb für den fünfjährigen Sohn einer Familie aus Ostholstein

gewesen zu sein. Statt lediglich zu Oma und Opa in die Nachbarschaft

zu fahren, begab sich der Fünfjährige am Samstagabend (06.07.2019)

auf eine etwas weitere Tour.



Gegen 18.40 Uhr riefen die Eltern bei der Polizei in Oldenburg an

und teilten mit, dass der fünfjährige Sohn, der sich eigentlich nur

nach nebenan zu Oma und Opa begeben wollte, dort nicht angekommen

sei.



Bisher sei der Junge noch nie weiter als bis zu den Nachbarn

gefahren. Am Samstag jedoch packte den Fünfjährigen offenbar das

Fernweh. Er setzte sich auf sein Laufrad und fuhr los, immer weiter,

bis ins 3 Kilometer entfernte Oldenburg.



Dort wurde schließlich eine mittlerweile von den Eltern alarmierte

Polizeistreife auf den jungen Mann aufmerksam. Dieser stand bei einer

Autowaschanlage und fachsimpelte dort mit Autofahrern. Gemeinsam mit

der Mutter nahmen die Beamten den unternehmenslustigen Burschen,

wohlauf und überhaupt nicht ängstlich, für den Rückweg in ihrem

Funkwagen mit.



Für die Polizeibeamten ein erfreuliches Ende eines Einsatzes.









