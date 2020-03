OH-Oldenburg in Holstein/ Wem gehört der Roller?

Avatar_shz von shz.de

04. März 2020, 15:03 Uhr

Lübeck (ots) - Bei der Polizeistation Oldenburg in Holstein wurde Ende Februar

2020 ein orange-farbener Roller in Verwahrung genommen. Der Eigentümer konnte

nicht ermittelt werden. Hinweise bitte unter 04361-10550 an die Polizei in

Oldenburg.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/4537824

OTS: Polizeidirektion Lübeck



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell