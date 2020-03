OH-Oldenburg in Holstein / Pkw stößt mit Triebwagen der DB Regio zusammen-Fortschreibung

Avatar_shz von shz.de

03. März 2020, 16:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am heutigen Dienstag (03.03.) kam es gegen 12:00 Uhr zu einem

Zusammenstoß zwischen einem Daimler Benz Kombi und einem Triebwagen der DB

Regio. Update/Ergänzung: Die Bahnstrecke wurde um 13:15 wieder freigegeben. Der

Pkw-fahrer, ein 78-jähriger Mann aus dem Herzogtum Lauenburg, wurde leicht

verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gefahren. Dieses hat er

zwischenzeitlich auf eigenen Wunsch verlassen. Ein Fahrgast im Zug zog sich eine

leichte Verletzung an der Schulter zu. Er wurde ärztlich versorgt.

Lichtsignaltechnik am Bahnübergang wurde überprüft. Sie hat funktioniert.



