OH_Oldenburg/Holst. / Polizei sucht einen Geschädigten nach Unfallserie in Oldenburg

07. Februar 2020, 13:03 Uhr

Lübeck (ots) - Am Samstag, 18.01.2020, verursachte ein betrunkener Pkw-Fahrer in

Oldenburg nacheinander drei Unfälle und setzte seine Fahrt jeweils fort, ohne

sich um die Schäden zu kümmern. Der Geschädigte des ersten Unfalls ist der

Polizei bisher noch nicht bekannt und möge sich bitte melden.



Der Fahrer eines Peugeot 206 aus Ostholstein begann seine Fahrt den

polizeilichen Ermittlungen zufolge gegen 22.50 Uhr am Schauenburger Platz nach

dem Ende einer Veranstaltung. Der 36-jährige bog vom Schauenburger Platz in die

Schauenburger Straße, geriet dort sofort auf die Gegenfahrbahn und gefährdete

ein entgegenkommendes Taxi. Der Taxifahrer konnte noch ausweichen, es kam jedoch

zu einer seitlichen Berührung mit einem hinter dem Taxi fahrenden,

silberfarbenen Pkw. Der Fahrer dieses Pkw sagte zu einem Zeugen, dass er nur

kurz einen Freund zur Arbeit fahren müsse, danach werde er zurückkehren. Dieser

Unfallgeschädigte hat sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet und wird

hiermit gebeten, dies unter 04361 - 10550 oder Oldenburg.PSt@polizei.landsh.de

nachzuholen, auch wenn der ihm entstandene Schaden vielleicht nicht groß ist.



Der 36-jährige Fahrer des Peugeot konnte rasch ermittelt werden. Es konnte

weiterhin ermittelt werden, dass der Ostholsteiner bei der Fortsetzung seiner

Fahrt in der Hoheluftstraße mit einem am Fahrbahnrand geparkten Peugeot 2008 und

im Einmündungsbereich Putloser Chaussee / Professor-C.-Ehrenberg-Weg mit einer

Straßenlaterne kollidiert war.



An der Wohnanschrift des Beschuldigten haben die Beamten den stark beschädigten

Peugeot eingeparkt vorgefunden. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer ergab

einen vorläufigen Wert von 1,65 Promille, es wurde eine Blutprobenentnahme

angeordnet.



Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke ein.



