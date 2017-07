OH_Oldenburg/H. / Betrüger mit Spendenliste und Klemmbrett

Lübeck (ots) - In den letzten zwei Wochen ist es in Oldenburg/H.

vermehrt zu Vorfällen mit Beteiligung von weiblichen

Spendensammlerinnen gekommen. Die Polizei warnt vor dieser Masche.

Diese meist weiblichen Personen sind offensichtlich

südosteuropäischer Herkunft. Sie bewegen sich auf Parkplätzen von

Verbrauchermärkten und im Innenstadtbereich. Sie sprechen die Bürger

an, klopfen auch an die Fahrzeugscheiben und bitten offensichtlich um

Geldspenden. Es könnte sich um eine betrügerische Masche handeln.

Seien Sie misstrauisch und vorsichtig beim Herausgeben von

persönlichen Daten wie Namen, Bankdaten und Wohnanschrift! Vanessa

von Hahn









Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 13.Jul.2017 | 12:13 Uhr