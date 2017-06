OH_Oldenburg / Aufgefundene Geldbörse

Lübeck (ots) - Bei der Polizeistation Oldenburg wurde eine

Ledergeldbörse abgegeben, für die sich bisher noch kein Verlierer

gemeldet hat.



Gefunden wurde die Geldbörse am Freitag (16.06.2017) gegen 12.00

Uhr in dem Getränkemarkt eines Warenhauses in der Straße "Am

Voßberg". Es befand sich ein größerer Geldbetrag in der Geldbörse,

aber leider keine Ausweispapiere.



Der Besitzer der Geldbörse wird gebeten, sich bei der

Polizeistation Oldenburg (04361-10550) zu melden.









