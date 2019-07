OH Niendorf / Aus dem Vogelpark entwendete Papageienvögel - die Polizei sucht Zeugen

von shz.de

31. Juli 2019, 11:13 Uhr

Lübeck (ots) - In der Nacht vom 29.07. auf den 30.07.2019 (Montag

auf Dienstag) wurden aus dem Vogelpark in Niendorf insgesamt vier

ausgewachsene Aras sowie ein Jungtier und ein Vogelei entwendet.



Den Angaben des Parkleiters zufolge handelt es sich bei den

entwendeten Vögeln um einen Grünflügelara und einen Gelbflügelara

sowie um ein Soldatenara- Zuchtpaar, mit dem auch ein frisch

geschlüpftes Jungtier und ein Vogelei entwendet wurden.



Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürften der/die unbekannte/n

Täter zwischen 22.00 und 08.00 Uhr auf das Gelände des Vogelparks

gelangt sein, nachdem sie in den äußeren Maschendrahtzaun einen

Zugang geschnittenen hatten. Aus verschiedenen Volieren wurden

schließlich die oben genannten Tiere entwendet.



Die entwendeten Vögel sind mit circa 80 Zentimetern relativ groß

und müssen in entsprechenden Tierboxen transportiert worden sein.

Darüber hinaus gelten die Tiere als sehr bissig und schwer zu fangen

oder festzuhalten.



Sowohl der Gelbflügelara als auch der Grünflügelara sind rot,

wobei die Flügel bei dem dunkelroten Ara (auch: Grünflügelara) rot,

grün und blau, die bei dem hellroten Ara (auch: Gelbflügelara) sind

rot, gelb und blau. Die Soldatenaras sind grün und haben blau-rote

Schwanzfedern.



Der Gesamtschaden für die entwendeten Vögel wird von dem Vogelpark

mit circa 9500,- Euro beziffert.



Zeugen, denen in der Nacht vom 29.07. auf den 30.07.2019

ungewöhnliche Betriebsamkeit durch Menschen, ungewöhnlicher Lärm

durch die Vögel oder für die Nachtzeit ungewöhnliche Fahrzeuge

aufgefallen sind, werden gebeten, ihre Beobachtungen der

Polizeistation Timmendorfer Strand (04503 - 40810;

timmendorferstrand.pst@polizei.landsh.de) mitzuteilen.









