OH-Neustadt / Versuchter schwerer Raub in Neustadt - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (19.06.2017)

ereignete sich in Neustadt in Holstein ein versuchter schwerer Raub.

Drei Tatverdächtige sind flüchtig, die Polizei sucht dringend Zeugen.



Gegen 00:00 Uhr war ein 27-jähriger Ostholsteiner zu Fuß in der

Danziger Straße in Neustadt in Holstein unterwegs. Er befand sich auf

dem Weg nach Hause. An der Bushaltestelle am Berliner Platz wurde er

plötzlich von drei Männern angegriffen. Einer der Männer forderte

Geld, ein weiterer Schlug ihm anschließend unvermittelt ins Gesicht.

Blutend und stark benommen erkannte der Geschädigte seine

Notsituation. Dank seiner gelernten Selbstverteidigungstechniken

konnte er sich wehren und schlug die Angreifer in die Flucht. Beute

erlangten die Flüchtigen nicht. Anschließend begab sich der

Geschädigte zum Polizeirevier Neustadt, um Strafanzeige zu erstatten.

Die Beamten der Kriminalpolizei ermitteln nun wegen des Verdachts des

versuchten schweren Raubes. Es werden dringend Zeugen gesucht, die

zur Tatzeit in Tatortnähe (Danziger Straße, Grasweg, Berliner Platz)

auffällige Personen beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden

unter der Telefonnummer 04561-6150 entgegen genommen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -

Telefon: 0451 / 131- 2004/ -2015( mit AB)

Fax: 0451 / 131 ? 2019

E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen