OH-Neustadt in Holstein / Fahrräder - Eigentümer gesucht

19. Juli 2019, 08:53 Uhr

Lübeck (ots) - Die Ermittler des Polizeireviers Neustadt in

Holstein suchen die Eigentümer zweier Fahrräder.



Die Beamten haben ein rotes Fahrrad der Marke "Giant" und ein

silbernes Fahrrad der Marke "Kettler" sichergestellt. Diese Räder

dürften Mitte bis Ende Juni am Neustädter Bahnhof entwendet worden

sein. Das Ermittlungsverfahren richtet sich gegen zwei jugendliche

Täter aus Neustadt.



Leider haben die Eigentümer der Räder bis zum jetzigen Zeitpunkt

keine Anzeigen erstattet, so dass eine Zuordnung nicht möglich ist.

Geschädigte mögen sich unter der Rufnummer 04561-6150 beim

Polizeirevier Neustadt/H. melden.









Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell