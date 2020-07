OH-Neustadt in Holstein / 3,37 Promille

Avatar_shz von shz.de

13. Juli 2020, 11:43 Uhr

Lübeck (ots) - Am Samstag (11.07.) ereignete sich zur Mittagszeit in Neustadt ein Unfall. Eine 53-jährige Ostholsteinerin kam mit ihrem blauen Peugeot gegen 13:00 Uhr nach links von der Fahrbahn ab. Sie fuhr über den Gehweg und verkeilte den Wagen dort in einer Hecke sowie einen am Fahrbahnrad parkenden VW Golf.



Die herbeigerufenen Polizisten bemerkten bei der Fahrerin Atemalkoholgeruch. Ein Test ergab als vorläufigen Wert 3,37 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.



Die gesamte Sachschadenshöhe wird auf 13.000 Euro geschätzt.



