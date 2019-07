OH-Neustadt i.H. / Trapani G. seit Montag vermisst

von shz.de

17. Juli 2019, 15:53 Uhr

Lübeck (ots) -



Seit Montagabend (17.07.) wird aus der Ameos-Klink in Neustadt der

40-jährige Trapani G. vermisst. Er ist korpulent, ca. 162 cm groß und

hat schwarzes, lockiges Haar und einen Vollbart. Zuletzt war er mit

einer schwarzen Jeans, Schuhen und einem dunkelblauen Kapuzenpullover

und karierten Schiebermütze bekleidet. Er benötigt Medikamente.



Er könnte sich auch im Raum Lübeck aufhalten.



Wer Hinweise zum Aufenthalt von Herrn G. geben kann wird gebeten

sich mit der Kriminalpolizei in Neustadt in Holstein unter der

Rufnummer 04561-6150 oder jede andere Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.



Es wird um mediale Verbreitung, insbesondere im Radio gebeten,

Vielen Dank.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell