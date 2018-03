OH_Neustadt i.H. / Balkonsturz

von shz.de

20. März 2018, 13:53 Uhr

Lübeck (ots) - Am gestrigen Montag (19.03.2018) wurde der Polizei

in Neustadt eine von einem Balkon gestürzte Person gemeldet.



Am Einsatzort stellten die Beamten des Polizeirevieres Neustadt

fest, dass ein Mann aus Neustadt von einem Balkon im 2. Obergeschoss

eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Vor dem Kremper Tor"

hinabgefallen war.



Zeugenaussagen zufolge war der 37-jährige Mann gegen 13.00 Uhr auf

den Balkon getreten, um eine Zigarette zu rauchen. Aus welchem Grund

der Mann schließlich hinabgefallen war, konnte vor Ort nicht geklärt

werden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wird von einem

Unglücksfall ausgegangen.



Der Verunfallte wurde nach notärztlicher Behandlung mit einem

Rettungshubschrauber einer Lübecker Klinik zugeführt.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell