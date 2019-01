OH-Neustadt : 4000 Euro entdeckt - Ehrlicher Finder übergibt Geld der Polizei

von shz.de

09. Januar 2019, 15:33 Uhr

Lübeck (ots) - Mittwochvormittag (09. Januar 2019) fand ein Mann

auf dem Marktplatz in Neustadt/ Holstein mehrere

500-Euro-Geldscheine. Der Besitzer der insgesamt 4000 Euro konnte

ermittelt werden. Er zeigte sich mit einem großzügigen Finderlohn

erkenntlich.



Gegen 09.30 Uhr entdeckte ein 31-jähriger Ostholsteiner auf dem

öffentlichen Parkstreifen am Markplatz in Neustadt acht 500- Euro-

Scheine auf dem Boden. Der Besitzer hielt sich nicht mehr vor Ort

auf. Der Finder informierte umgehend die Polizei und übergab die 4000

Euro in amtliche Hände.



Bereits bei der Rückkehr trafen die Beamten des Polizeireviers

Neustadt noch vor der Dienststelle einen 76-jährigen Mann an, der den

Verlust von 4000 Euro beklagte, die er am Markplatz in Neustadt beim

Aussteigen aus seinem Fahrzeug verloren hatte. Er berichtete, dass er

sich zwar wenig Chancen ausrechne, das Geld wieder zu erlangen wolle

dieses aber dennoch zur Anzeige bringen. Umso erleichterter zeigte er

sich, kurz darauf die aufgefundenen 4000 Euro in Empfang nehmen zu

können. Dem ehrlichen Finder gegenüber zeigte er sich großzügig und

zahlte diesem mehr als das Dreifache des gesetzlichen Finderlohns.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -

Telefon: 0451 / 131-2006

Fax: 0451 / 131 - 2019

E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell