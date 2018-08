OH-Neukirchen-Ortsteil Seekamp / Tödlicher Bahnunfall

von shz.de

10. August 2018, 10:33 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medienmittteilung der Lübecker

Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck



Am gestrigen Donnerstagnachmittag (09.08.) kam es kurz vor 15.00

Uhr am Bahnübergang Bergmühle in der Gemeinde Neukirchen/OT Seekamp

zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Hamburger befuhr

den parallel zu den Bahngleisen verlaufenden Sandweg aus Richtung

Lütjenbrode in Richtung Seekamp. Am Bahnübergang angekommen, lenkte

der Fahrradfahrer nach ersten Erkenntnissen trotz Rotlicht und

herannäherndem Zug von hinten sein Fahrrad nach links über den

Bahnübergang. Hier wurde der Mann vom Zug erfasst und tödlich

verletzt.



Am Einsatzort waren Polizisten aus Heiligenhafen und von der

Bundespolizeiinspektion Kiel, die Freiwilligen Wehren aus Neukirchen,

Heringsdorf und Fargemiel sowie der Rettungsdienst und der

eingeflogene Notarzt mit Christoph 12 eingesetzt.



Der Leichnam wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck in

die Gerichtsmedizin gebracht. Für die Feststellung des

Unfallherganges und der Unfallursache wurde ein Sachverständiger

hinzugezogen. Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die

Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck



Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck









Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell