OH-Malente-Rosenstraße / Unfall mit 3,65 Promille

03. Dezember 2019, 13:53 Uhr

Lübeck (ots) - Am gestrigen Montagmittag (02.12.) verlor offenbar ein

Ostholsteiner in Malente die Kontrolle über seinen Motorroller und stürzte. Die

Polizisten nahmen Atemalkoholgeruch war und ein Test ergab 3,65 Promille.



Gegen 13:30 Uhr fuhr ein 57-jähriger in der Rosenstraße mit seinem Motorroller

in Richtung Bahnhofsstraße. Er verlor offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug

und geriet gegen den Kantstein. Dabei stürzte der Kradfahrer und verletzte sich

schwer. Nach einer ersten Versorgung vor Ort wurde der Mann nach Neustadt/H. ins

Krankenhaus gebracht.



Die Polizisten nahmen bei dem Mann Atemalkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen

vorläufigen Wert von 3,65 Promille. Dieses hatte eine Blutprobe zur Folge.



