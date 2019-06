OH-Malente : PKW-Fahrer nach Zusammenstoß mit Doppeldeckerbus verstorben

von shz.de

17. Juni 2019, 13:53 Uhr

Lübeck (ots) - Montagmorgen (17. Juni 2019) ist auf der

Landesstraße 174 bei Malente ein Doppeldeckerbus mit einem entgegen

kommenden Volvo zusammengestoßen. Der Volvofahrer erlitt so schwere

Verletzungen, sodass er noch auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb.



Gegen 09.05 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem schweren

Verkehrsunfall auf der Landesstraße 174 zwischen Malente und Sielbeck

alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß dort ein aus Richtung

Sielbeck kommender Volvo mit einem entgegen kommenden Doppeldeckerbus

zusammen. Der Volvo drehte sich auf der Fahrbahn und wurde dabei von

einem nachfolgenden VW- Transporter erfasst. Der 68-jährige

Volvofahrer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Die

Verletzungen erwiesen sich als so schwerwiegend, sodass der

Ostholsteiner auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb.



In dem Doppeldeckerbus befanden sich 59 Kinder eines Kindergartens

aus Malente, die sich auf einer Ausflugsfahrt zum Bungsberg befanden.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurden einige Kinder leicht verletzt,

zwei von Ihnen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der

Fahrer des VW-Transporters erlitt leichte Verletzungen. Die

beteiligten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit, die Höhe des

Sachschadens steht noch nicht fest.



Die genaue Unfallursache steht derzeit noch nicht fest. Deswegen

wurde auf Anordnung der Lübecker Staatsanwaltschaft ein Gutachter an

den Unfallort entsandt, um den Unfallhergang zu rekonstruieren.



Zur Stunde ist die Landessstraße 174 in Höhe der Unfallstelle

zwischen Malente und Sielbeck voll gesperrt. Der Verkehr wird

umgeleitet.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -

Telefon: 0451 / 131-2006

Fax: 0451 / 131 - 2019

E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell