OH -Malente-Neversfelde-Grebiner Weg-/ Brand in Familien- und Ferienhotel

von shz.de

18. Februar 2019, 13:03 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Lübecker

Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck



Am Sonntagmorgen (17.02.) brannte in Malente der Dachstuhl eines

Familien- und Ferienhotels vollständig aus. Polizei und Feuerwehr

waren im Großeinsatz vor Ort. Personen wurden nicht verletzt. Das

Hotel ist nicht mehr bewohnbar.



Gegen 07:40 Uhr geriet der Dachstuhl eines Hotels in Malente in

Brand. Vom Dachstuhl breitete sich das Feuer auf das ausgebaute

Dachgeschoß aus, welches vollständig ausbrannte.



Das Hotel war aufgrund einer Winterpause nicht belegt und zum

Zeitpunkt des Brandes unbewohnt.



Die Kriminalpolizei Eutin hat den Brandort beschlagnahmt und die

Ermittlungen aufgenommen.



Die freiwillige Feuerwehr Malente sowie Eutin und aus den

umliegenden Gemeinden waren mit den Löscharbeiten beauftragt.



Die Schadenshöhe wurde auf ca. 300.000,-EUR geschätzt. Die

Brandursache ist bislang unbekannt.



Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Ein

weiterer wurde von einem VW Transporter vermutlich vorsätzlich

angefahren und verletzt. Der 79-jährige Fahrer des T5 war mit den

Absperrmaßnahmen nicht einverstanden und wollte auf ein

Tankstellengelände fahren. Dabei erfasste er mit seinem Fahrzeug

einen der Feuerwehrmänner, der dadurch Verletzungen davontrug. Eine

Anzeige wegen Körperverletzung wurde durch die Polizeistation Malente

aufgenommen. Beide Verletzte kamen ins Krankenhaus, konnten jedoch am

selben Abend wieder entlassen werden.



Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind an die Pressestelle der

Polizeidirektion Lübeck zu richten.



Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Kristin Clasen, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck









Rückfragen bitte an:

Kristin Clasen

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell