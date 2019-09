OH-Malente / Fundsache-Motorradkombi und Stiefel abgegeben

Avatar_shz von shz.de

18. September 2019, 16:53 Uhr

Bei der Polizeistation in Malente wurden am Montag (16.09.) als

Fundsachen eine Motorradkombi, Handschuhe und Stiefel abgegeben.

Diese wurden im Bereich des Parkplatzes Krützen in der

Sebastian-Kneipp-Str/ Godenbergstraße gefunden.



Diese Bekleidungsgegenstände können nicht zugeordnet werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Malente unter der Rufnummer

04523-201780.









