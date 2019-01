OH-Lensahn/Unfallzeugin gesucht

von shz.de

22. Januar 2019, 09:53 Uhr

Lübeck (ots) - Am Freitag (18. Januar 2019) kam es im Bereich der

Einmündung Lübecker Straße/Sandkamp in Lensahn zu einem Zusammenstoß

zwischen zwei Fahrzeugen. Es wurde niemand verletzt.



Die 69-jährige Fahrerin eines Peugeot 207 befuhr die Straße

Sandkamp und wollte in die Lübecker Straße einbiegen. Der 59-jähriger

Fahrer eines Nissan Qashqai befuhr die Lübecker Straße Richtung

Ortsausgang. Im Bereich der Einmündung kam es zu einem Zusammenstoß

der beiden PKW. Die Fahrzeug-Führer wurden nicht verletzt.



In diesem Zusammenhang sucht die Polizei eine Zeugin, die zum

Unfallzeitpunkt um 15:00 Uhr die an der Einmündung befindliche

Fußgängerampel genutzt hat und den Vorfall beobachtet haben muss.



Hinweise zu dem Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Lensahn

unter Tel. 04363/91263 entgegen.









