OH_Lensahn / Feuer- Folgemeldung 2

14. August 2018, 18:13 Uhr

Lübeck (ots) - Nachdem am Dienstmorgen auf einem Recyclinghof bei

Lensahn ein Großfeuer ausgebrochen war, dauern die Löscharbeiten

weiter an. Wann diese abgeschlossen sind, steht noch nicht fest.



Die BAB 1 ist zwischen den Anschlussstellen Neustadt Pelzerhaken

und Oldenburg Süd jetzt wieder in beide Richtungen befahrbar.



Wann die betroffenen Haushalte in der Region wieder vollständig

mit Strom versorgt sein werden, kann noch nicht gesagt werden.



Die Ursache des Feuers ist ebenfalls noch nicht geklärt, die

Beamten der Kriminalpolizei in Oldenburg haben die Ermittlungen

aufgenommen. Wir berichten nach.









