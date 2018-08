OH- Lensahn / Feuer auf einem Recyclinghof Lensahn - Folgemeldung 3

von shz.de

14. August 2018, 21:13 Uhr

Lübeck (ots) - Gegen 05.45 Uhr brach am Dienstagmorgen (14. August

2018) ein Großbrand auf einem Recyclinghof bei Lensahn aus. Das Feuer

konnte durch eine Vielzahl von Einsatzkräften der Feuerwehr am

Dienstagabend gegen 19.00 Uhr gelöscht werden. Im Zuge der

Löscharbeiten war die BAB 1 zwischen den Anschlussstellen Neustadt

Pelzerhaken und Oldenburg Süd über mehrere Stunden voll gesperrt. Die

Feuerwehr wird in der Nacht zu Mittwoch eine Brandwache am Brandort

einsetzen.



Die Brandursache steht noch nicht fest, die Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen aufgenommen. Menschen wurden nicht verletzt, die

Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.



Eine 110.000-Volt-Leitung, die sich direkt über dem Recyclinghof

befindet, wurde aus Sicherheitsgründen zur Durchführung der

Löscharbeiten gegen 08.45 Uhr abgeschaltet. Dadurch war die

Stromversorgung in den umliegenden Orten und Gemeinden

beeinträchtigt, es kam zu Stromausfällen in mehreren tausend

Haushalten. Gegen 19.00 Uhr war die Stromversorgung wieder

hergestellt.



Durch die Abschaltung des Stroms am Dienstagnachmittag kam es zu

einer mehrstündigen Beeinträchtigung der Funktionalität einer

Basisstation des Digitalfunks und ihrer Verbindung zur zugehörigen

Vermittlungsstelle. Dies konnte durch benachbarte Basisstationen

weitestgehend kompensiert werden. Der Funkbetrieb war so nur

geringfügig beeinträchtigt. Nach derzeitigem Stand entstanden keine

störenden Auswirkungen auf Einsatzverläufe im Bereich der

Polizeidirektion Lübeck.



Die Funktionalität des Polizeirufs 110 bei der Regionalleitstelle

war zu keiner Zeit eingeschränkt. Es ist möglich, dass aufgrund des

Stromausfalls betroffene Haushalte den Polizeiruf nicht nutzen

konnten.









Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell